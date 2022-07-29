Российские военные восстановили более 150 километров железных дорог в ЛНР

Кроме того, саперными подразделениями ЦВО было обнаружено и обезврежено около двухсот различных мин и около сорока растяжек с гранатами.

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Министерство бороны России опубликовало кадры работы военнослужащих железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) по восстановлению железнодорожного сообщения на территории Луганской Народной Республики.

«В настоящий момент у нас восстановлено более 150 километров железнодорожных путей, на этом участке у нас восстановлены четыре мостовых перехода. Мы заменили пролетные строения, а также отремонтировали земляное полотно», - рассказал заместитель командира бригады.

Саперными подразделениями ЦВО было обнаружено и обезврежено около двухсот различных мин и около сорока растяжек с гранатами. Все обнаруженные взрывные устройства были обезврежены, после чего эвакуированы в безопасное место и уничтожены.

К восстановленным работам также присоединились и местные железнодорожники, которые наравне с военнослужащими Вооруженных сил РФ производят ремонт путей.

Работа по восстановлению железнодорожного сообщения, проведенная военными железнодорожниками ЦВО, позволила наладить оперативный подвоз продовольствия, стройматериалов и средств первой необходимости из России в населенные пункты Луганской Народной Республики.

Ранее были опубликованы кадры обезвреживания мин на ж/д путях в Харьковской области саперами инженерных подразделений ВС РФ. В зоне проведения специальной военной операции восстанавливать придется тысячи самых разных объектов. И, прежде всего, это дороги, мосты и другие коммуникации. Делать это военным инженерам приходится зачатую буквально в паре километров от линии фронта, где пока и не думает стихать артиллерийская канонада.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.