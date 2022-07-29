«Победа будет за нами»: как бойцы НМ ЛНР продвигаются к Соледару

Каждый выстрел украинских военных вскрывает их позиции. Координаты передаются артиллеристам, после чего на позиции ВСУ обрушивается вся мощь 152-х миллиметровых гаубиц.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Съемочная группа телеканала «Звезда», не сумев преодолеть и четверти пути на легковом автомобиле по фронтовым дорогам в окрестностях Соледара Донецкой Народной Республики, пересела на грузовой транспорт бойцов Народной милиции ЛНР, которые продолжают освобождение территории Донбасса от ВСУ.

Чем ближе к пункту назначения, тем отчетливее слышны разрывы артиллерийских снарядов. Дальше приходится идти пешком. Наш проводник, с позывным «Коба» призывает внимательнее смотреть под ноги.

«Много "Лепестков" раскинуто, они бывают разного цвета. Надо внимательно обследовать местность», - сказал командир взвода позывной «Коба».

«Лепесток» - это противопехотная мина ПФМ-1, она запрещена Оттавским договором, который Украина, к слову, тоже подписала, что, впрочем, не мешает ей продолжать их использовать.

Каждый выстрел ВСУ вскрывает их позиции. Наблюдение за передвижениями националистов ведется круглосуточно с помощью беспилотников. Координаты передаются артиллеристам, после чего на позиции ВСУ обрушивается вся мощь 152-х миллиметровых гаубиц.

На каждый снаряд от националистов Народная милиция отвечает пятью-семью. С помощью тех же беспилотников корректируют огонь и подтверждают уничтожение цели.

На стороне Народной милиции сражаются тысячи добровольцев. Многие из них прошли подготовку в Чеченской Республике, и обучены тактике ведения боя.

«Сюда пришел по собственному желанию. Приехал в Грозный из Кисловодска, записался в добровольцы», - поделился стрелок позывной «Кот».

Санитар подразделения, с позывным «Волк» приезжает в Донбасс уже в четвертый раз. Медицинскую науку познавал на поле боя. Андрей родом отсюда, говорит, иначе поступить не мог.

«Родину защищать надо. Мне бы дома стыдно было деду в глаза посмотреть. Будем работать. Не хотят по-хорошему (ВСУ - ред.), значит, объясним по-своему. Все будет хорошо, победа будет за нами», - рассказал санитар позывной «Волк».

В сводном отряде настоящий интернационал: русские, башкиры, чеченцы, есть даже боец с корнями из Конго. Жюль - коренной москвич, с началом спецоперации пытался попасть на фронт. В составе подразделения он принимал участие в штурме Северодонецка, Лисичанска и теперь Соледара.

Во время съемки объявляют воздушную тревогу, съемочной группе спешно приходится искать укрытие.

«Вот только что отработала украинская авиация, точнее, то, что от нее осталось. Закидывают кассетными боеприпасами, это слышно по характерным разрывам», - сказал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Как только стихают звуки разрывов, необходимо выдвигаться в сторону машины. Времени мало, разведка предупредила о готовящемся артобстреле, группе настоятельно рекомендуют возвращаться.

Ранее корреспондент «Звезды» побывал на позициях военнослужащих Луганской Народной Республики возле Соледара. Вместе с ними он выдвинулся на позиции и показал их работу по вражеским позициям. После того, как с позиций у города выбили украинских националистов, их заняли бойцы Народной милиции ЛНР. На данный момент фронт подвинулся еще на несколько километров, бои идут уже на подступах к Соледару.