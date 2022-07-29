Под Краснодаром пропала группа из восьми человек

На поиски были направлены 48 сотрудников и 11 единиц техники от РСЧС и 19 специалистов с тремя единицами техники от МЧС России.

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В Краснодарском крае организовано проведение поисково-спасательных работ в связи с пропажей группы из восьми человек, которые были на пути из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую Апшеронского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По "Системе-112" поступила информация о том, что по пути из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую пропали восемь человек. Организованно проведение поисково-спасательных работ», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального ведомства.

Сообщается, что на поиски были направлены 48 сотрудников и 11 единиц техники от РСЧС и 19 специалистов с тремя единицами техники от МЧС России.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области третий день ищут пропавшего мальчика с задержкой речевого развития. Ребенок исчез вечером 24 июля в селе Ахмерово в Новосергиевском районе. По сообщениям местных СМИ, шестилетний Ярослав отдыхал в селе вместе с мамой и бабушкой. Когда взрослые отвлеклись на уборку в доме, находившийся поблизости ребенок пропал.