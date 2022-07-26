Исчез бесследно: под Оренбургом три дня ищут 6-летнего мальчика

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В Оренбургской области третий день ищут пропавшего мальчика с задержкой речевого развития. Ребенок исчез вечером 24 июля в селе Ахмерово в Новосергиевском районе.

По сообщениям местных СМИ, шестилетний Ярослав отдыхал в селе вместе с мамой и бабушкой. Когда взрослые отвлеклись на уборку в доме, находившийся поблизости ребенок пропал.

В поисках Ярослава участвуют правоохранители, спасатели, сотрудники администрации Судьбодаровского сельсовета и Новосергиевского района, волонтеры и местные жители. Уже обследованы множество построек, включая заброшенные здания, близлежащий лес и река при помощи водолазов, однако обнаружить мальчика и даже его следов не удалось, пишет портал Orenday.

На место также прибыли сотрудники областного Следственного управления СК России. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).