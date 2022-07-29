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Вода и электроэнергия подведены: глава МЧС ДНР рассказал о восстановлении Мариуполя

Максим Крюков
23:35 29.07.2022
Он отметил, что в настоящее время в Мариуполе ведутся необходимые работы по восстановлению важных объектов гражданской инфраструктуры, таких как школы, детские сады, жилые дома.
Вода и электроэнергия подведены: глава МЧС ДНР рассказал о восстановлении Мариуполя
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Освобожденный от украинских военных Мариуполь полностью запитан водой, все насосные станции города подключены к электроэнергии. Об этом рассказал глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий.

«Мариуполь полностью запитан водой, к электроэнергии подключены все насосные станции», - приводят его слова РИА Новости.

Кострубицкий отметил, что это позволяет местному населению жить «в более-менее нормальных условиях».

Также он добавил, что в настоящее время в Мариуполе ведутся необходимые работы по восстановлению важных объектов гражданской инфраструктуры, таких как школы, детские сады, жилые дома. Глава ведомства заявил о планах обеспечить город водой, электричеством, газом и отоплением уже в осенне-зимний период.

«В первую очередь восстанавливаются линии электро-, газо- и водоснабжения, проводятся обеспечение мобильной связью, выплата пенсий и социальных пособий, выдача гуманитарной помощи. И, конечно же, проводятся работы по разминированию освобожденных территорий», - подчеркнул Кострубицкий.

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин поручил возвести медицинский центр в Мариуполе и перинатальный центр в Донецке. Он сделал это во время встречи с Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер, в свою очередь, заявил, что строительство медцентра в Мариуполе будет запущено уже в 2023 году, а перинатального центра в Донецке - к концу 2023 года.

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