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Путин поручил возвести медцентр в Мариуполе и перинатальный центр в Донецке

Тимур Шерзад
14:07 29.07.2022
Марат Хуснуллин заявил, что строительство медцентра в Мариуполе будет запущено уже в 2023 году, а перинатального центра в Донецке - к концу 2023 года. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поручил возвести медицинский центр в Мариуполе и перинатальный центр в Донецке. Он сделал это во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой Народной Республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке - перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса», - сказал Путин Хуснуллину. 

Вице-премьер дал свою оценку - по его словам, в течение двух лет и то, и другое вполне можно построить. Причем относительно медицинского центра Хуснуллин заявил о возможности сделать это совместно с ФМБА - у этой структуры есть заранее утвержденные соответствующие планы. Хуснуллин вспомнил опыт строительства такого же центра в Ялте - он тоже должен помочь. 

Марат Хуснуллин заявил, что строительство медцентра в Мариуполе будет запущено уже в 2023 году, а перинатального центра в Донецке - к концу 2023 года. 

Также Хуснуллин рассказал Путину о возможности сохранения рабочих мест на «Азовстали» в Мариуполе.

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