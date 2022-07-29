В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Покидая МКС: в чем преимущества будущей российской орбитальной станции

Константин Коковешников
22:49 29.07.2022
Предполагается, что это будет не просто станция, а настоящий космический причал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

МКС - уникальный пример международной кооперации. Совместный проект сразу 14 стран, внесенный в книгу рекордов как самый дорогой в истории. Сегодня на станции работает уже 67 экспедиция, а всего за почти четверть века этот космический дом посетили более двухсот космонавтов.

Через два года истекает официальный срок эксплуатации МКС, и Россия решила не продлевать его дальше. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил новый руководитель Роскосмоса Юрий Борисов. Сегодня он рассказал о том, что выход России из МКС не имеет никакого отношения к политике.

«Политические аспекты... их нет, и, считаю, их не должно быть. И сегодня, и в будущем подобные проекты должны быть вне политики. Мне очень жаль, что порой в это непростое время наши совместные проекты в космосе, которые действительно интересны всему человечеству - им начинают давать политическую окраску. Это неправильно», - сказал он.

Недавние проблемы с утечкой воздуха из модуля, образовавшиеся там трещины, до этого поломка санузла лишь подтвердили первоначальные прогнозы специалистов о лавинообразном выходе из строя всех элементов станции.

На устранение неисправностей на МКС космонавты тратили едва ли не половину рабочего времени. С началом строительства Российской орбитальной станции - сокращенно РОС - оно будет уходить, в основном, на эксперименты. Предполагается, что это будет не просто станция, а настоящий космический причал.

По сравнению с МКС новая станция будет от 20 до 50 выше, но главное - отличаться наклонением орбиты по отношению к экватору. От нескольких возможных вариантов пришлось отказаться - их маршруты пролегали над горными и густонаселенными территориями. В итоге выбор был сделан в пользу почти 97 градусов - для сравнения сейчас 52.

Это позволит держать в поле зрения всю территорию России, а не 10 процентов как было раньше. И каждые полтора часа находиться непосредственно над Арктикой. Причем орбита будет полностью синхронна с Солнцем.

«Это делается для чего? Для того, чтобы плоскость орбиты отслеживала поворот Солнца. Условия освещенности под аппаратом всегда будут одни и те же. Это очень удобно для проведения исследований Земли из космоса», - отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Есть, конечно, у такой орбиты и определенный минус - полеты вне магнитного поля Земли сопряжены с повышенным уровнем радиации. Поэтому в том числе новую станцию решено сделать не обитаемой, как МКС, а посещаемой. Это значит, что космонавты будут проводить там максимум 2 месяца, а не по полгода, как сейчас. Оставшееся время станция будет работать в автоматическом режиме

«Периодическое пребывание - это просто экономически дешевле будет обходиться нашей стране, нежели чем содержание постоянно действующего экипажа», - объяснил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков

Строить станцию предполагается двумя этапами. Первый начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем «Ангара-А5М» с космодрома Восточный Научно-энергетического, а также Узлового и Шлюзового модулей. Последний нужен для выходов в открытый космос.

После этого на РОС доставят Базовый модуль, рассчитанный на четырех космонавтов - две каюты и туалет, немаловажная деталь в невесомости. Одновременно с этим туда планируют и первую пилотируемую экспедицию, но уже - с космодрома Байконур.

Второй этап запланирован на 2030 год. Тогда к станции планируется пристыковать Целевой и Производственный модули, а кроме того Платформу для обслуживания космических аппаратов. При этом пока не идет речь о полном прекращении полетов на МКС.

Вопрос в том, что делать в дальнейшем с МКС. Выход России из проекта стал неожиданностью для США.

«Возможно, вы не понимаете, но это и вправду плохие новости. Потому что Россия помогает поддерживать работу космической станции. Я что, один в шоке от того, сколько всего завязано на Россию в мире?», - сказал The Daily Show with Trevor Noah Тревор Ноа.

Один из дальнейших вариантов развития событий - затопить МКС, как это уже было со станцией «Мир» в Тихом океане. Но даже в этом случае вывод станции с орбиты при помощи грузовиков «Прогресс» ляжет исключительно на Россию. А она, как заявил Борисов, выполнит все международные обязательства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:49 В стране и мире
статья
Покидая МКС: в чем преимущества будущей российской орбитальной станции
21:34 Армия
МО РФ: украинские боевики готовят провокацию с подрывом моста в Новопавловке
22:45 В стране и мире
В Белом доме подтвердили намерение Байдена идти на выборы в 2024 году
21:15 В стране и мире
Лавров предложил Блинкену вернуться к «тихой дипломатии» в вопросе обмена заключенными
19:41 ОПК
Видео
Мантуров в Петербурге проинспектировал производство бронежилетов в рамках гособоронзаказа
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.