Покидая МКС: в чем преимущества будущей российской орбитальной станции

Предполагается, что это будет не просто станция, а настоящий космический причал.

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МКС - уникальный пример международной кооперации. Совместный проект сразу 14 стран, внесенный в книгу рекордов как самый дорогой в истории. Сегодня на станции работает уже 67 экспедиция, а всего за почти четверть века этот космический дом посетили более двухсот космонавтов.

Через два года истекает официальный срок эксплуатации МКС, и Россия решила не продлевать его дальше. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил новый руководитель Роскосмоса Юрий Борисов. Сегодня он рассказал о том, что выход России из МКС не имеет никакого отношения к политике.

«Политические аспекты... их нет, и, считаю, их не должно быть. И сегодня, и в будущем подобные проекты должны быть вне политики. Мне очень жаль, что порой в это непростое время наши совместные проекты в космосе, которые действительно интересны всему человечеству - им начинают давать политическую окраску. Это неправильно», - сказал он.

Недавние проблемы с утечкой воздуха из модуля, образовавшиеся там трещины, до этого поломка санузла лишь подтвердили первоначальные прогнозы специалистов о лавинообразном выходе из строя всех элементов станции.

На устранение неисправностей на МКС космонавты тратили едва ли не половину рабочего времени. С началом строительства Российской орбитальной станции - сокращенно РОС - оно будет уходить, в основном, на эксперименты. Предполагается, что это будет не просто станция, а настоящий космический причал.

По сравнению с МКС новая станция будет от 20 до 50 выше, но главное - отличаться наклонением орбиты по отношению к экватору. От нескольких возможных вариантов пришлось отказаться - их маршруты пролегали над горными и густонаселенными территориями. В итоге выбор был сделан в пользу почти 97 градусов - для сравнения сейчас 52.

Это позволит держать в поле зрения всю территорию России, а не 10 процентов как было раньше. И каждые полтора часа находиться непосредственно над Арктикой. Причем орбита будет полностью синхронна с Солнцем.

«Это делается для чего? Для того, чтобы плоскость орбиты отслеживала поворот Солнца. Условия освещенности под аппаратом всегда будут одни и те же. Это очень удобно для проведения исследований Земли из космоса», - отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Есть, конечно, у такой орбиты и определенный минус - полеты вне магнитного поля Земли сопряжены с повышенным уровнем радиации. Поэтому в том числе новую станцию решено сделать не обитаемой, как МКС, а посещаемой. Это значит, что космонавты будут проводить там максимум 2 месяца, а не по полгода, как сейчас. Оставшееся время станция будет работать в автоматическом режиме

«Периодическое пребывание - это просто экономически дешевле будет обходиться нашей стране, нежели чем содержание постоянно действующего экипажа», - объяснил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков

Строить станцию предполагается двумя этапами. Первый начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем «Ангара-А5М» с космодрома Восточный Научно-энергетического, а также Узлового и Шлюзового модулей. Последний нужен для выходов в открытый космос.

После этого на РОС доставят Базовый модуль, рассчитанный на четырех космонавтов - две каюты и туалет, немаловажная деталь в невесомости. Одновременно с этим туда планируют и первую пилотируемую экспедицию, но уже - с космодрома Байконур.

Второй этап запланирован на 2030 год. Тогда к станции планируется пристыковать Целевой и Производственный модули, а кроме того Платформу для обслуживания космических аппаратов. При этом пока не идет речь о полном прекращении полетов на МКС.

Вопрос в том, что делать в дальнейшем с МКС. Выход России из проекта стал неожиданностью для США.

«Возможно, вы не понимаете, но это и вправду плохие новости. Потому что Россия помогает поддерживать работу космической станции. Я что, один в шоке от того, сколько всего завязано на Россию в мире?», - сказал The Daily Show with Trevor Noah Тревор Ноа.

Один из дальнейших вариантов развития событий - затопить МКС, как это уже было со станцией «Мир» в Тихом океане. Но даже в этом случае вывод станции с орбиты при помощи грузовиков «Прогресс» ляжет исключительно на Россию. А она, как заявил Борисов, выполнит все международные обязательства.