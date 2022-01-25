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Российский космонавт рассказал о планах США затопить МКС

Анна Назайкина
22:51 25.01.2022
Ранее утверждалось, что США планируют использовать космическую станцию минимум до 2030 года.
Российский космонавт рассказал о планах США затопить МКС
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал о планах Соединенных Штатов совершить затопление станции после того, как прекратится ее использование.

В беседе с YouTube-каналом «Роскосмос ТВ» Соловьев рассказал, что его коллеги из Штатов обратились к РФ с просьбой произвести разработку сценария по сведению станции с орбиты.

«Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС) будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году», — сказал космонавт.

В конце прошлого года руководитель американской программы Международной космической станции Джоэль Монтальбано заявил, что NASA приложит все необходимые усилия для продолжения эксплуатации Международной космической станции. Утверждалось, что США планируют использовать станцию минимум до 2030 года.

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