Newsweek: Байдену грозит импичмент при провале демократов на выборах

Для применения данной процедуры нужны голоса простого большинства членов палаты и две трети голосов сенаторов.

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Американскому лидеру Джо Байдену будет грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам выборов в ноябре. Об этом пишет издание Newsweek.

«Это может закончиться импичментом в свете того, что некоторые республиканцы дали понять, что большинство членов их партии будут двигаться в этом направлении», - сообщает СМИ.

Как утверждает издание, демократам грозят потери на промежуточных выборах. Отмечается, что для применения процедуры импичмента нужны голоса простого большинства членов палаты и две трети голосов сенаторов.

В конце мая сообщалось, что рейтинг общественного одобрения Джо Байдена упал до рекордных 36%. Отмечалось, что 59% американцев не одобряют деятельность главы государства. Согласно проведенному исследованию, это самый низкий уровень одобрения за весь период президентства Байдена.