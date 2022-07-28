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МО РФ: ВСУ планируют подорвать дамбу в Артемовске и обвинить в этом российских военных

22:20 28.07.2022
В случае реализации плана боевиков в зоне затопления окажутся жилые кварталы города.
МО РФ: ВСУ планируют подорвать дамбу в Артемовске и обвинить в этом российских военных
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Украинские боевики заминировали в Артемовске дамбу городского водохранилища и планируют взорвать ее, а затем обвинить в этом российских военных. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Артемовске Донецкой народной республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать», - сообщил он.

После этого по отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ планируется обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам, пояснил Мизинцев.

Он добавил, что в случае реализации провокации в зоне затопления окажутся жилые кварталы города с численностью населения более 35 тысяч человек. Кроме того, после ухода воды возможно повреждение водопровода, канализации и очистных сооружений и, как следствие, резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее Минобороны России предупредило жителей о готовящейся со стороны украинских спецслужб провокации в Славянске. По данным министерства, на масложировом комбинате сотрудники СБУ планируют взорвать емкости с химически опасным вещество гексаном.

Материал подготовила Анна Касаткина.

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