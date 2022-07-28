Два человека погибли на трассе под Красноярском в ДТП с автобусом
Еще восемь пассажиров Iveco получили незначительные травмы.
© Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю © Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
В четверг рано утром на 189 километре автодороги Красноярск-Енисейск 30-летний водитель автомобилем Toyota Ractis выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус Iveco. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте. Незначительные ранения получили восемь человек, ехавшие в микроавтобусе. Всего же в момент ДТП в нем находились 14 пассажиров.
Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.
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