Два человека погибли на трассе под Красноярском в ДТП с автобусом

© Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю © Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В четверг рано утром на 189 километре автодороги Красноярск-Енисейск 30-летний водитель автомобилем Toyota Ractis выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус Iveco. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте. Незначительные ранения получили восемь человек, ехавшие в микроавтобусе. Всего же в момент ДТП в нем находились 14 пассажиров.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.