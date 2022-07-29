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На пресс-конференции глав МИД Германии и Греции в Афинах пропал свет

Анна Назайкина
18:59 29.07.2022
Министры обсуждали предложения по преодолению энергокризиса, поддержку Украины, а также действия Турции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Во время пресс-конференции министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Афинах отключился свет, исчез звук, транслируемый микрофоном, впоследствии неполадки были устранены.

Министры обсуждали предложения по преодолению энергокризиса, поддержку Украины, а также действия Турции. Глава дипломатического ведомства ФРГ прилетела в Афины вечером накануне, 28 июля.

Из-за санкций, которые ряд западных стран ввели против России, европейцам приходится сильно сокращать потребление энергоресурсов. Сегодня испанский премьер Педро Санчес пришел на пресс-конференцию без галстука и объяснил, каким образом это поможет сэкономить электричество.

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