Премьер Испании объяснил, как отказ от галстуков сэкономит электроэнергию

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Глава испанского правительства Педро Санчес призвал чиновников и бизнесменов отказаться от галстуков, если есть такая возможность. Таким образом в жаркую погоду удастся сэкономить электроэнергию, которая обычно расходуется на работу кондиционеров, сообщает Europa Press.

По данным агентства, премьер-министр страны вышел пообщаться с журналистами без галстука. Санчес подчеркнул, что так показывает пример, каким образом можно уменьшать использование кондиционера, который расходует много электроэнергии, отмечает агентство.

«Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров, и всех чиновников, и частный сектор, насколько это будет возможно, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить (энергию. - Прим. ред.)», - цитирует агентство главу правительства Испании.

Антироссийские санкции сильно отразились на жизни обычных европейцев. Странам ЕС приходится жить в условиях жесткой экономии энергоресурсов. Так, жителям Германии рекомендовали быстрее мыться, а также выключать фонтаны и подсветку.