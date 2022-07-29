Есть пострадавшие: в Новой Москве произошел взрыв газа
По данным СМИ, взрыв произошел в частном доме во время заправки газового баллона.
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В садовом товариществе в Новой Москве произошел взрыв газа. На место выехали спасатели, сообщили «Звезде» в столичном ГУ МЧС.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Взрыв произошел в СНТ Карачаровец в поселке Московский во время заправки газового баллона, сообщил источник телеканала «360».
Ранее в Мытищах при взрыве газа в многоквартирном доме погиб человек. Еще двое, включая малолетнего ребенка, были госпитализированы.