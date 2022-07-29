Пламя до небес: кадры сильного пожара в отеле в турецком Мармарисе

Пожар возник в лесистой местности и под воздействием ветра подошел к жилым кварталам.

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Лесной пожар перекинулся на отель в турецком курортном городе Мармарис. Постояльцев гостиницы эвакуировали, пострадавших нет, сообщает агентство SABAH.

Пожар возник в лесистой местности и под воздействием ветра подошел к жилым кварталам. В результате загорелся отель, учебное заведение и одна вилла. Находящихся внутри людей, а также из зданий поблизости эвакуировали.

По сообщению экстренных служб, пожар тушат с земли и воздуха. В небе работают пять самолетов и восемь вертолетов. Огонь удалось взять под контроль, начато расследование для выяснения причин возгорания.

Ранее на Алма-Атинской улице в Москве загорелся хостел. В результате происшествия погибли восемь человек.