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Франция заказала 18 гаубиц CAESAR для восполнения запасов после поставок Украине

Анна Касаткина
17:28 29.07.2022
Контракт на поставку вооружений заключен в рамках ускоренной процедуры.
Франция заказала 18 гаубиц CAESAR для восполнения запасов после поставок Украине
© Фото: Mil.gov.ua, Wikimedia
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Французское Министерство обороны заказало 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR для восполнения запасов после передачи САУ Украине. Об этом со ссылкой на производителя вооружения Nexter сообщает агентство AFP.

«Системы CAESAR будут поставлены французской армии не позднее лета 2024 года», - сказал представитель производителя.

Отмечается, что контракт на поставку вооружений заключен в рамках ускоренной процедуры. Производство САУ, по данным Nexter, занимает 18 месяцев.

О заключении контракта на поставку гаубиц ранее рассказал министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню. По его словам, артиллерийские образцы будут использоваться исключительно для обучения военных.

Ранее производители оружия в США потребовали от правительства прояснить планы поставок вооружения Украине. Как отметила глава корпорации Northrop Grumman Кейти Уорден, производители не создавали запасов, рассчитанных на то, чтобы удовлетворять текущий спрос несколько лет подряд. В то же время, по ее словам, отрасль заранее готовилась к расширению производства, но необходим сигнал о том, что на продукцию будет спрос.

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