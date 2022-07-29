В стране и мире Летевший из Грозного в Москву пассажирский Boeing подал сигнал бедствия Анна Касаткина Воздушное судно возвращается в аэропорт вылета, показывают данные с радаров. © Фото: Leonid Faerberg, TransportPhotoImages, globallookpress Читайте нас на: Летевший по маршруту Грозный - Москва пассажирский Boeing авиакомпании UTair подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно возвращается в аэропорт вылета. Самолет вылетел из Грозного в 14.56 по московскому времени. По данным ТАСС, над Каспийским морем лайнер подал сигнал бедствия и снизился до высоты 3 000 метров. Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги, пока неизвестна. © flightradar24 Ранее в Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Москвы. Во время полета выяснилось, что у борта выпущено шасси. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика