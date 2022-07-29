Летевший из Грозного в Москву пассажирский Boeing подал сигнал бедствия
Воздушное судно возвращается в аэропорт вылета, показывают данные с радаров.
© Фото: Leonid Faerberg, TransportPhotoImages, globallookpress
Летевший по маршруту Грозный - Москва пассажирский Boeing авиакомпании UTair подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Согласно данным сервиса Flightradar24, воздушное судно возвращается в аэропорт вылета.
Самолет вылетел из Грозного в 14.56 по московскому времени. По данным ТАСС, над Каспийским морем лайнер подал сигнал бедствия и снизился до высоты 3 000 метров. Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги, пока неизвестна.
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