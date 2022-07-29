В стране и мире Опубликованы кадры приземления борта Грозный - Москва, подавшего сигнал бедствия Анна Касаткина Ролик опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. © Видео: Kadyrov_95 Telegram © Фото: Kadyrov_95 Telegram Читайте нас на: Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео приземления борта Грозный - Москва, ранее подавшего сигнал тревоги над Каспийским морем. Самолет успешно сел в аэропорту Грозного. На кадрах, опубликованных в Telegram, можно увидеть, как воздушное судно катится по взлетно-посадочной полосе. Летевший из Грозного в Москву Boeing подал сигнал бедствия над Каспийским морем из-за сработавшей индикации давления в салоне. Командир воздушного судна в связи с этим решил снизиться на эшелон 3 000 метров и вернуться в аэропорт вылета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика