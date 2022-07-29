В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры приземления борта Грозный - Москва, подавшего сигнал бедствия

Анна Касаткина
16:42 29.07.2022
Ролик опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
© Видео: Kadyrov_95 Telegram © Фото: Kadyrov_95 Telegram
Читайте нас на:

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео приземления борта Грозный - Москва, ранее подавшего сигнал тревоги над Каспийским морем. Самолет успешно сел в аэропорту Грозного.

На кадрах, опубликованных в Telegram, можно увидеть, как воздушное судно катится по взлетно-посадочной полосе.

Летевший из Грозного в Москву Boeing подал сигнал бедствия над Каспийским морем из-за сработавшей индикации давления в салоне. Командир воздушного судна в связи с этим решил снизиться на эшелон 3 000 метров и вернуться в аэропорт вылета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:42 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры приземления борта Грозный - Москва, подавшего сигнал бедствия
16:20 В стране и мире
Эстония предложит запретить россиянам въезд в Евросоюз
14:59 В стране и мире
Видео
Картина массового убийства: как выглядит изолятор в Еленовке после удара ВСУ
14:22 В стране и мире
Роскосмос определит дату выхода из проекта МКС на основании анализа технического состояния станции
13:42 В стране и мире
Видео
Хуснуллин рассказал Путину о возможности сохранения рабочих мест на «Азовстали» в Мариуполе
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.