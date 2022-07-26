Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Во время полета выяснилось, что у борта оказалось спущено шасси.

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В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing-777, летевший из Москвы. Во время полета выяснилось, что у борта оказалось спущено шасси. Из-за этого его в аэропорту встречали пожарные, спасатели и медики. Об этом сообщили в МЧС.

К счастью, воздушное судно приземлилось без происшествий. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Отмечается, что на борту самолета находились 399 человек.

Напомним, в середине июля в районе станицы Прочноокопской Новокубанского района Краснодарского края рухнул самолет Ан-2. В результате инцидента погибли два человека - пилот и пассажир.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По предварительной информации, самолет задел электропровода при заходе на посадку.