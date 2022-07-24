В стране и мире Украинская армия обстреляла район Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS Елизавета Потейчук Мост, который проходит по дамбе электростанции, получил повреждения. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу район Каховской ГЭС в Херсонской области из РСЗО HIMARS производства США. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Леонтьев. «В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры», - сказал он в беседе с РИА Новости. После атаки украинских войск мост, который проходит по дамбе электростанции, получил повреждения. Леонтьев также назвал случившееся «террором против мирного населения». «Сама ГЭС работает, но как долго она будет работать с учетом агрессивных действий, я не могу предсказать», - добавил глава администрации. Ранее ВСУ обстреляли Кировский район города Донецк. Как сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики, в результате этого погиб мужчина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика