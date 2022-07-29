Лавров напомнил об этике после слов Макрона о связях России и Африки

Президент Франции заявил, что РФ поддерживает в Африке «провальные нелегитимные режимы и хунты».

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Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке «хунты» являются оскорбительными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Макрон ранее заявил о своем беспокойстве в связи с военной и дипломатической активностью России в Африке и охарактеризовал ее как «поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт».

По словам Лаврова, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний.

«Это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», - сказал глава МИД.

Лавров в конце июля посетил ряд африканских государств, в числе которых Республика Конго, Уганда, Эфиопия и Египет.