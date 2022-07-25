В стране и мире Лавров проводит встречу с главой МИД Уганды Анна Касаткина Глава МИД РФ прибыл в Уганду после визита в Конго. © Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Уганду. В городе Энтеббе главу МИД РФ встретил угандийский коллега Сэм Кутеса. «В Энтеббе Сергея Лаврова встречает его коллега, министр иностранных дел Уганды», - написала в Telegram представитель МИД Мария Захарова, сопроводив пост фото двух министров. Ранее Лавров посетил с визитом Демократическую Республику Конго и встретился с главой МИД страны Жан-Клодом Гакоссо. По итогам визита министры провели совместную пресс-конференцию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика