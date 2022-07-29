Spiegel: отправленные месяц назад на Украину немецкие гаубицы нуждаются в ремонте

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Некоторые немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, доставленные в прошлом месяце на Украину, уже нуждаются в ремонте. Вероятно, это связано с тем, что военные делают более 100 положенных залпов в день.

Германия уже пообещала выслать запчасти для устранения последствий интенсивного использования гаубиц. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Напомним, недавно кабинет министров ФРГ одобрил продажу Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Их производство будет стоить Украине 1,7 миллиарда евро.

Данные гаубицы выпускает частный производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Еще в апреле украинские власти обратились к компании с предложением приобрести орудия. По словам представителя KMW, компания представила соответствующее заявление властям страны 11 июля и по прошествии двух дней получила согласие.