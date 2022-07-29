Армия Путин присвоил 488-му мотострелковому полку почетное наименование гвардейского Андрей Аркадьев Почетное наименование полк получил за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом в боевых действиях. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Наименование «гвардейский» получил 488-й мотострелковый полк, дислоцирующийся в Брянской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Как следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации, почетное наименование полк получил за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом в боевых действиях. Полк входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии. Пункт постоянной дислокации - город Клинцы в Брянской области. В июне Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской. Ранее Минобороны России показало кадры стрельбы артиллеристов Народной милиции ДНР в ходе спецоперации, где военнослужащие ведут огонь по позициям ВСУ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика