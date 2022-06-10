Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде наименование гвардейской

Наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях, говорится в тексте указа.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 28-й понтонно-мостовой бригаде. Текст указа главы государства публикует пресс-служба Кремля.

«Присвоить 28-й понтонно-мостовой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 28 гвардейская понтонно-мостовая бригада», - сказано в сообщении.

На сайте Кремля говорится, что звание гвардейской бригада получает за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.

Ранее Путин присвоил звание гвардейских бригаде морской пехоты и бригаде береговой обороны.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» в ходе спецоперации на Украине. Во время огневого налета расчеты самоходок разгромили бронетехнику противника.