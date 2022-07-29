DHL прекратит доставку грузов по России в сентябре

В компании заявили, что причиной ухода с российского рынка стали технические сложности.

© Фото: Bruno Fahy. ZUMAPRESS, globallookpress

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября этого года прекратит оказывать услуги по транспортировке заказов в пределах РФ. Об этом сообщается на сайте организации.

«С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут», - сказано в официальном заявлении.

В качестве причины в сообщении указываются технические сложности, связанные с функционированием информационных систем и инфраструктуры и законодательные ограничения.

Напомним, в марте DHL сообщила, что приостанавливает доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию из-за проведения спецоперации на Украине. Также временно была остановлена доставка на украинскую территорию.

Несколькими днями ранее канадская компания IMAX, представляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию. Последний день работы корпорации в РФ был 31 мая, после чего все сотрудники были уволены, руководство переехало в Лондон.