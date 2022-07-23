Корпорация IMAX официально ушла из России

Последний день работы IMAX в России был 31 мая, после чего все сотрудники были уволены, руководство переехало в Лондон.

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Канадская компания IMAX, представляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию. Об этом сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая», - передает ТАСС его комментарий.

Исаев добавил, что сотрудники были уволены, а вице-президент по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, переехал из Москвы в Лондон. О дальнейшей судьбе операторов IMAX-залов мужчина сказал, что теперь им придется показывать другой контент. Исаев отметил, что это единственный вариант, который он видит.

Ранее об уходе из России объявила шведская компания H&M Group. Перед окончательным уходом компания устроит распродажу оставшихся товаров, для чего временно откроет свои магазины.