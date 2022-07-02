Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус
В результате ударов получили ранения двое мирных жителей.
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Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус, в результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщается на сайте Минобороны Сирии.
«Сегодня утром около 6.30 израильский противник совершил воздушную агрессию, выпустив несколько ракет со стороны Средиземного моря к западу от Триполи (столица Ливии. - Прим.ред.) по нескольким птицефермам в окрестностях города эль-Хамидия», - говорится в заявлении.
Уточняется, что в результате ударов ранения получили двое мирных жителей, среди которых женщина.
Ранее сообщалось, что два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам провинции Дамаск из района Голанских высот.