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ЦПВС: 14 апреля два F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в провинции Дамаск

22:08 15.04.2022
Одна ракета была уничтожена при помощи находящегося на вооружении ВС САР комплекса российского производства «Бук-М2Э», сообщили в ЦПВС.
ЦПВС: 14 апреля два F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в провинции Дамаск
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар двумя управляемыми ракетами из воздушного пространства Голанских высот по объектам провинции Дамаск вчера, 14 апреля.

Так, одна ракета была уничтожена при помощи находящегося на вооружении ВС САР комплекса российского производства «Бук-М2Э». Представитель ЦПВС отметил, что в результате израильских авиаударов поврежден склад материального имущества, погибших не зафиксировано.

Кроме того, один сирийский военнослужащий погиб и еще один оказался в числе раненых после снайперского и артиллерийского обстрелов, произведенных террористами из района Флайфуль по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба в провинции Хама. Также в Алеппо ранен один военный САР после артиллерийского обстрела, совершенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ.

Вместе с тем за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Алеппо зарегистрировано два обстрела, в провинции Хама - два обстрела, в провинции Латакия один обстрел.


*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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