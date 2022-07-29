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Песков: решения по срокам прямой линии с Путиным пока нет

Сергей Лебедев
13:07 29.07.2022
В начале лета мероприятие не удалось провести из-за напряженного графика.
Песков: решения по срокам прямой линии с Путиным пока нет
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата проведения прямой линии с Владимиром Путиным в данный момент не определена. По его словам, в начале лета устроить мероприятие не смогли из-за напряженного графика, а сейчас неподходящее время, так как многие россияне находятся в отпусках.

«Время будет определено, будет назначено. Действительно, прямую линию в связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме наверняка, в котором бы хотелось», - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков пообещал проинформировать, когда дату назначат. Он также отметил, что оживление после лета начинается в первой половине сентября - это всегда начало политического сезона.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что формат проведения прямой линии с Владимиром Путиным в этом году будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. Он указал, что ситуация с коронавирусом в мире постоянно меняется, поэтому существует необходимость прислушиваться к мнению специалистов.

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