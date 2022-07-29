В Лас-Вегасе затопило казино после мощных ливней

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Паводки, которые образовались в результате мощных ливней, привели к затоплению участка главного бульвара Лас-Вегаса, где находятся крупнейшие казино города. Телеканал Fox News сообщает, что вода проникла и в сами игорные заведения.



Утверждается, что в результате потопа пострадали в том числе казино Circa Resort & Casino, Caesars Palace и Planet Hollywood. В пятницу ночью власти Лас-Вегаса предупредили жителей агломерации о возможных паводках.

Ранее сообщалось, что мощный ливень в Бразилии унес жизни 14 человек, среди которых девять несовершеннолетних. В частности, среди погибших в результате оползня в курортном городе Парате на южном побережья штата оказались мать и шестеро детей, также из-за оползня в соседнем Ангра-дус-Рейс погибли еще шесть человек.