В стране и мире Суд в Липецке арестовал троих украинских диверсантов, планировавших теракты Виктория Ивашечкина В отношении арестованных были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК. © Фото: Евгений Биятов РИА Новости Читайте нас на: Липецкий суд арестовал на два месяца украинских диверсантов из «Правого сектора»*, которые готовились совершить теракт в местах массового скопления людей. «Советский районный суд Липецка по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца троим гражданам Украины», - сказали в пресс-службе управления судебного департамента, передает РИА Новости. Также подчеркивается, что в отношении арестованных были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонниками «Правого сектора»* в Липецкой области. В тайнике диверсантов обнаружили составные части самодельного взрывного устройства. По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной экстремистской организацией под патронажем СБУ». * «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика