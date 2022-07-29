В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли тюрьму с пленными боевиками «Азова»*

Сергей Лебедев
09:59 29.07.2022
В результате атаки погибли 40 человек и еще 130 ранены.
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли тюрьму с пленными боевиками «Азова»*
© Фото: Gilles Bader, KeystonePressAgency, Globallookpress
Читайте нас на:

В пятницу ночью украинские военные обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике. Один из снарядов попал в барак тюрьмы, где содержались пленные боевики батальона «Азов»*. В результате атаки погибли 40 человек, 130 ранены.

Предположительно, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS. О произошедшем в своем Тelegram-канале сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», - написал Безсонов.

Напомним, ранее стало известно об обстреле Донецка из тяжелой артиллерии. ВСУ обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:03 В стране и мире
Видео
ФСБ: диверсионную группу «Правого сектора»* в Липецке возглавлял неоднократно судимый педофил
08:30 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео изнутри сгоревшего хостела в Москве, где погибли 8 человек
07:55 В стране и мире
Россия анонсировала встречу Совета Безопасности ООН по теме Украины
07:49 В стране и мире
Видео
Бурным течением реки снесло автомобильный мост в Бурятии
07:48 В стране и мире
В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.