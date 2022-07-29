В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли тюрьму с пленными боевиками «Азова»*

В результате атаки погибли 40 человек и еще 130 ранены.

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В пятницу ночью украинские военные обстреляли поселок Еленовка в Донецкой Народной Республике. Один из снарядов попал в барак тюрьмы, где содержались пленные боевики батальона «Азов»*. В результате атаки погибли 40 человек, 130 ранены.

Предположительно, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS. О произошедшем в своем Тelegram-канале сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», - написал Безсонов.

Напомним, ранее стало известно об обстреле Донецка из тяжелой артиллерии. ВСУ обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.