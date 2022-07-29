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Отец Киркорова после сообщений об инциденте в Молдавии рассказал, где на самом деле находится певец

Виктория Ивашечкина
11:25 29.07.2022
По словам Бедроса Киркорова, он ничего не слышал о том, что его сыну запретили въезд на территорию страны.
Отец Киркорова после сообщений об инциденте в Молдавии рассказал, где на самом деле находится певец
© Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
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Эстрадный певец Бедрос Киркоров в беседе со «Звездой» прокомментировал сообщения СМИ о том, что его сыну, народному артисту РФ Филиппу Киркорову, запретили въезд на территорию Молдавии. Напомним, ранее появилась информация о том, что пограничная полиция не пустила российского певца на территорию страны.

Утверждалось, что Филипп Киркоров прилетел в Кишинев самолетом из Стамбула. Далее на пограничном контроле в VIP-зале аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в Молдавию. Позже появилась информация о том, что «условия для разрешения на пересечение государственной границы не были соблюдены». 

«Я ничего не знаю об этом, он сейчас отдыхает в Греции. Ранее он был на гастролях в Сочи, откуда полетел в Симферополь и далее в Грецию. Его дети отдыхают там. И там же у него друзья, композитор, который писал ему песни. Никаких неприятностей не было. А если были бы, я бы уже знал», - рассказал Бедрос Киркоров.

На прошлой неделе в СМИ также появилась информация о том, что якобы Филипп Киркоров фигурирует в уголовном деле против молдавского депутата от партии «Шор» Марины Таубер о незаконном финансировании данной партии. Сам певец и его официальные представители пока никак не прокомментировали данные сообщения.

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