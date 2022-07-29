МО РФ: Украина потеряла 3 213 орудий и минометов с начала спецоперации
В Минобороны России озвучили актуальные данные по потерям украинской военной техники с начала специальной военной операции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 145 вертолетов, 1 631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 522 единицы специальной военной автомобильной техники», - заметил Конашенков.
Кроме этого, он озвучил эффект, произведенный ударами высокоточным оружием по украинским резервам в Киевской и Черниговской областях. По словам Игоря Конашенкова, 30-я механизированная бригада ВСУ, которая готовилась к отправке в Донбасс, полностью утратила боеспособность. А восстанавливавшаяся 57-я мотопехотная бригада понесла критические потери.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал о количестве погибших украинских пленных вследствие кровавой провокации ВСУ. Противник нанес удар высокоточными РСЗО HIMARS по своим же пленным, содержавшимся в следственном изоляторе в Еленовке на территории ДНР.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов