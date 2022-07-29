В МО РФ рассказали о высокоточных ударах по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях
В Минобороны России сообщили о высокоточных ударах по резервам противника в Киевской и Черниговской областях. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области. Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», - заметил Конашенков.
Еще Игорь Конашенков раскрыл детали кровавой украинской провокации. ВСУ ударили высокоточным оружием по исправительной колонии в Еленовке (ДНР), где содержались украинские же пленные. При этом погибли 40 пленных и были ранены 75. Кроме этого, ранения получили и восемь сотрудников изолятора.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства заявил об уничтожении украинских установок зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Бук-М1» авиацией ВКС России.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов