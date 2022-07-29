В МО РФ сообщили об уничтожении украинских установок «Тор-М1» и «Бук-М1» авиацией ВКС России

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, установки были уничтожены самолетами Су-35С и Су-34.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали об уничтожении украинских установок зенитных ракетных комплексов авиацией ВКС. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел и суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. По его словам, за сутки поражены украинская установка комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки на территории ДНР, а также войска в 275 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о работе ПВО за последние сутки. Средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха (Харьковская область) и Верхнеторецкое (ДНР).

Также были перехвачены 12 украинских снарядов РСЗО над населенными пунктами Чернобаевка в Херсонской области и Горское в ЛНР. Была сбита и ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол в Харьковской области.

Кроме этого, Конашенков раскрыл детали украинской провокации с ударом HIMARS по своим же пленным в Еленовке.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов