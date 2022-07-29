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Billboard: обвинившая Боба Дилана в совершенном более 55 лет назад сексуальном насилии отозвала иск

Виктория Ивашечкина
10:46 29.07.2022
Утверждается, что 68-летняя американка ранее уничтожила доказательства, относящиеся к основным обвинениям в судебном процессе.
Billboard: обвинившая Боба Дилана в совершенном более 55 лет назад сексуальном насилии отозвала иск
© Фото: g49, ZUMAPRESS, globallookpress
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Женщина, которая подала иск с утверждением о том, что американский певец Боб Дилан подверг ее сексуальному насилию в 1965 году, отозвала свое заявление. Об этом сообщил журнал Billboard

«Это дело закрыто. Мы рады, что истец отказался от этого обмана», - цитирует издание слова адвоката исполнителя.

На протяжении года защита Боба Дилана оспаривала иск, пытаясь доказать, что целью его подачи было «получение огромной выплаты под угрозой ущерба деловой репутации» знаменитости.

Также утверждалось, что женщина, подавшая иск, «уничтожила доказательства, непосредственно относящиеся к основным обвинениям в судебном процессе». Издание подчеркивает, что в случае продолжения дела ей и ее адвокатам могли бы грозить соответствующие штрафы со стороны суда.

Так, 68-летняя женщина обвинила Боба Дилана в сексуальном насилии. Она утверждала, что певец давал потерпевшей наркотики и алкоголь, неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в 1965 году, когда ей было 12 лет. На тот момент музыканту было 24 года.

В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что на Дилана подали судебный иск с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в 1960-х годах. При этом представитель певца отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.

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