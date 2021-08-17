СМИ: американского певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах

На американского певца Боба Дилана подали судебный иск с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в шестидесятых годах прошлого века. Об этом сообщает USA Today.

Как сообщает издание, в иске обвиняют Дилана в насильственных действиях сексуального характера и угрозах. Личность не раскрывается. Отмечается, что в период предполагаемых незаконных действий девочке было 12 лет.

Издание указывает, что певец совершал противоправные действия якобы с апреля по май 1965 года. Дилан, по сообщению агентства, использовал свой статус музыканта, чтобы снабжать несовершеннолетнюю девушку наркотиками и алкоголем.

Отмечается, что представитель певца отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Боб Дилан неоднократно был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 13 октября 2016 года Нобелевский комитет объявил, что Дилан стал лауреатом награды «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». До этого события единственным человеком в истории, удостоенным и «Оскара», и Нобелевской премии, был Джордж Бернард Шоу. Дилан присоединился к нему в 2016-м, став вторым.