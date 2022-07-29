ФСБ: украинских диверсантов для теракта в Липецке готовили иностранные инструкторы

Они тренировались в учебном центре ВСУ.

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Планировавших теракт в Липецке диверсантов подготавливали в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника», - сказал оперативный сотрудник.

Напомним, теракт готовили сторонники «Правого сектора»*, возглавляемые неоднократно судимым за педофилию мужчиной. Они планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

В тайнике диверсантов обнаружили составные части самодельного взрывного устройства. Возбуждены уголовные дела.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.