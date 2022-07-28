Хлопок и сильное пламя: в Подмосковье сгорела дача Мейерхольда

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В подмосковной Балашихе загорелась дача режиссера Всеволода Мейерхольда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в двухэтажном доме по адресу улица Есенина, дом 3. По словам очевидцев, пламя было очень сильным, был также слышен громкий хлопок.

«В 14.53 мск оно (возгорание. - Прим. ред.) локализовано на площади 100 квадратных метров», - сообщили в МЧС.

В 15.00 пожар удалось ликвидировать.

В начале ХХ века дача принадлежала Мейерхольду и его супруге, актрисе Зинаиде Райх. Возле дома установлена памятная доска режиссеру.

Мейерхольд - российский и советский театральный режиссер-новатор, теоретик и практик театрального гротеска. В 1939 году был арестован в Ленинграде, в 1940 году расстрелян по делу о контрреволюционной деятельности. В 1955 году Верховный суд СССР посмертно реабилитировал режиссера.