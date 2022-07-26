WP: в США могут ввести режим ЧС из-за оспы обезьян

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена изучает вопрос введения в США режима чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Кроме того, в Белом доме планируют назначить координатора, который будет курировать борьбу с этим заболеванием.

Как пишет Washington Post, администрация Байдена вплотную подошла к изучению этого вопроса, для чего состоялись консультации с деятелями из сферы здравоохранения США. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Издание отмечает, что не все американские чиновники положительно относятся к идее введения ЧС. Одни из них утверждают, что режим поможет собирать более точные данные о распространении вируса. Другие полагают, что введение ЧС будет лишь символическим шагом и в реальности не приблизит страну к решению проблем с вакцинами и лечением.

В России ситуация с оспой обезьян обстоит иначе – в Роспотребнадзоре полагают, что гражданам страны не о чем беспокоиться, и вопрос не требует никаких дополнительных мер решения, поскольку полностью контролируется ведомством. На границах усилен санитарно-карантинный контроль, а граждане РФ при желании имеют возможность пройти тестирование на оспу обезьян. Единственный человек в стране, который на данный момент заражен этим вирусом, сейчас проходит курс лечения, и его состояние опасений не вызывает.