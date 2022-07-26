В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WP: в США могут ввести режим ЧС из-за оспы обезьян

Вадим Синицын
02:42 26.07.2022
Это произошло после того, как ВОЗ официально признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
WP: в США могут ввести режим ЧС из-за оспы обезьян
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена изучает вопрос введения в США режима чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Кроме того, в Белом доме планируют назначить координатора, который будет курировать борьбу с этим заболеванием.

Как пишет Washington Post, администрация Байдена вплотную подошла к изучению этого вопроса, для чего состоялись консультации с деятелями из сферы здравоохранения США. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Издание отмечает, что не все американские чиновники положительно относятся к идее введения ЧС. Одни из них утверждают, что режим поможет собирать более точные данные о распространении вируса. Другие полагают, что введение ЧС будет лишь символическим шагом и в реальности не приблизит страну к решению проблем с вакцинами и лечением.

В России ситуация с оспой обезьян обстоит иначе – в Роспотребнадзоре полагают, что гражданам страны не о чем беспокоиться, и вопрос не требует никаких дополнительных мер решения, поскольку полностью контролируется ведомством. На границах усилен санитарно-карантинный контроль, а граждане РФ при желании имеют возможность пройти тестирование на оспу обезьян. Единственный человек в стране, который на данный момент заражен этим вирусом, сейчас проходит курс лечения, и его состояние опасений не вызывает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:35 В стране и мире
Видео
Рособрнадзор вручил первые аккредитации школам Харьковской области
23:23 В стране и мире
Видео
Жилые дома, детсад, центр МЧС: как в Мариуполе строят социально важные объекты
22:10 В стране и мире
Видео
Лавров проводит встречу с главой МИД Уганды
21:46 Армия
Видео
Десятки кораблей и авиация: как прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске
20:00 В стране и мире
Видео
Мурашко: смертность в России от онкологии снизилась на 4,5%
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.