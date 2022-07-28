В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин заявил, что проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей будут обсуждаться публично

Виктория Ивашечкина
09:43 28.07.2022
Согласно соответствующей инициативе, предлагается распространить запрет на такую пропаганду в СМИ, Интернете, соцсетях, онлайн-кинотеатрах.
Володин заявил, что проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей будут обсуждаться публично
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах ГД организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

«У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение», - подчеркнул Володин, передает ТАСС.

По его словам, один законопроект на эту тему уже был внесен в Думу ранее в июле. Авторами, в частности, выступили депутаты Госдумы Ольга Алимова, Алексей Корниенко, Нина Останина, Николай Бурляев.

Проектом предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные ценности и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей.

Согласно новой инициативе, предлагается распространить запрет на такую пропаганду в СМИ, Интернете, соцсетях, онлайн-кинотеатрах, а также «в оффлайн» без привязки к возрасту и установить за это административную ответственность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:04 В стране и мире
Режим ограничений на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 5 августа
08:06 В стране и мире
Семь городов Германии призвали запустить «Северный поток - 2»
07:42 В стране и мире
Видео
«Услышали отчаянный крик»: в Бурятии мужчина с травмой руки спас троих детей, выпавших с балкона
06:00 Армия
Видео
По замаскированным позициям ВСУ: кадры работы РСЗО «Град» Народной милиции ДНР
04:14 В стране и мире
В Херсоне задержали украинских агентов, которые корректировали огонь ВСУ
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.