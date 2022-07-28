Володин заявил, что проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей будут обсуждаться публично

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах ГД организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

«У нас в планах организовать публичное обсуждение этих законопроектов и в ходе осенней сессии выйти на их рассмотрение», - подчеркнул Володин, передает ТАСС.

По его словам, один законопроект на эту тему уже был внесен в Думу ранее в июле. Авторами, в частности, выступили депутаты Госдумы Ольга Алимова, Алексей Корниенко, Нина Останина, Николай Бурляев.

Проектом предлагается ввести полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные ценности и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей.

Согласно новой инициативе, предлагается распространить запрет на такую пропаганду в СМИ, Интернете, соцсетях, онлайн-кинотеатрах, а также «в оффлайн» без привязки к возрасту и установить за это административную ответственность.