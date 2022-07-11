В ГД рассказали, как может измениться закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей
Комитет Госдумы по информационной политике осенью проведет сессию, на которой будет обсуждаться полный запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
«Соответствующие инициативы (запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. - Прим. ред.) еще ранее начали прорабатываться комитетом ГД по информполитике. В осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ необходимо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, а с выходом страны из Совета Европы «ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки».
По словам Хинштейна, сейчас подобный запрет действует только в отношении детей. Согласно новой инициативе, предлагается распространить запрет на такую пропаганду в СМИ, Интернете, соцсетях, онлайн-кинотеатрах, а также «в оффлайн» без привязки к возрасту и установить за это административную ответственность. Среди детей собираются установить запрет не только на пропаганду, но и любую другую информацию, демонстрирующую нетрадиционные отношения.
Отдельную, еще более жесткую ответственность предлагается установить за пропаганду педофилии, уточнил Хинштейн.
«Предварительно эти инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой», - добавил глава думского комитета.
Запрет на пропаганду нетрадиционных отношений вступил в силу в России 2 июля 2013 года.