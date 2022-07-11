В ГД рассказали, как может измениться закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей

По словам депутата Александра Хинштейна, может быть введен полный запрет на пропаганду нетрадиционных отношений.

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Комитет Госдумы по информационной политике осенью проведет сессию, на которой будет обсуждаться полный запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

«Соответствующие инициативы (запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. - Прим. ред.) еще ранее начали прорабатываться комитетом ГД по информполитике. В осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ необходимо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, а с выходом страны из Совета Европы «ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки».

По словам Хинштейна, сейчас подобный запрет действует только в отношении детей. Согласно новой инициативе, предлагается распространить запрет на такую пропаганду в СМИ, Интернете, соцсетях, онлайн-кинотеатрах, а также «в оффлайн» без привязки к возрасту и установить за это административную ответственность. Среди детей собираются установить запрет не только на пропаганду, но и любую другую информацию, демонстрирующую нетрадиционные отношения.

Отдельную, еще более жесткую ответственность предлагается установить за пропаганду педофилии, уточнил Хинштейн.

«Предварительно эти инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой», - добавил глава думского комитета.

Запрет на пропаганду нетрадиционных отношений вступил в силу в России 2 июля 2013 года.