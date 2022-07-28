Китайский эксперт назвал США угрозой конфликта в Южно-Китайском море

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В КНР заявили, что какой-либо крупный конфликт в Южно-Китайском море может произойти исключительно только по вине США. Данное мнение в четверг мнение выразил эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин, комментируя обсуждаемое американскими властям возможное противостояние в регионе.

По его словам, американские политики высказываниями об угрозе со стороны Китая лишь способствуют обострению напряженности. Эксперт напомнил, что Джо Байден предполагал атаку беспилотниками островов в Южно-Китайском море, которые фактически контролирует КНР.

«Это опасная провокация. Если США действительно так поступят, между Китаем и Соединенными Штатами произойдет военный конфликт в Южно-Китайском море и за его пределами», - передает Global Times слова Сун Чжунпин.

Напомним, недавно в КНР потребовали от США отозвать сделку по вооружению на 108 миллионов долларов с Тайванем. Иначе ответственность за разрушение мира и стабильности на Тайване ляжет на Вашингтон, подчеркнул представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.