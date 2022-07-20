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Немцы потребовали от властей ФРГ запустить «Северный поток - 2» после заявления Путина

Елизавета Потейчук
12:15 20.07.2022
Кроме того, немцы указали на бессмысленность ограничительных мер, которые вводит Запад.
Немцы потребовали от властей ФРГ запустить «Северный поток - 2» после заявления Путина
© Фото: Daniel Reinhardt, dpa, Globallookpress
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В Германии жители обратились к правительству с требованием пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток - 2». Именно так читатели местной газеты отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе ФРГ, хотя он был готов к работе.

«Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите "Северный поток - 2" и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности», - написал пользователь с ником Frank F под публикацией в газете Die Welt.

Другие пользователи указали на бессмысленность ограничительных мер, которые вводит Запад. Также некоторые читатели писали комментарии о том, что США выступали против строительства и введения в эксплуатацию газопровода еще до начала конфликта на Украине.

«Закрытие «Северного потока - 2» было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно. Бессмысленные санкции бесполезны», - написала Cornelia O.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны будут нуждаться в «Северном потоке - 2». Также он отметил, что сейчас не стоит рассчитывать на запуск газопровода.

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