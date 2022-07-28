Reuters: в Британии не исключили перебоев электричества зимой

Одной из местных компаний пришлось заключить контракты с операторами некоторых угольных электростанций, чтобы они работали дольше, чем планировалось.

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Предстоящей зимой перебои в подаче электроэнергии могут происходить в Великобритании из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прогноз компании National Grid ESO.

«Проведенное компанией моделирование показало, что наиболее напряженный период, вероятно, придется на первую половину декабря», - говорится в отчете.

Также отмечается, что базовый сценарий предполагает отсутствие перебоев с поставками топлива для электростанций, например газа. Эксперты предположили, что связи с Европой в энергетической сфере позволят при необходимости обеспечить импорт.

Компания заключила контракты с операторами некоторых угольных электростанций, чтобы они работали дольше, чем планировалось.

Ранее в США заявили, что ближайшей зимой мир ждет усугубление энергетического кризиса, который был вызван западными антироссийскими санкциями. Как пишут СМИ, в результате пандемии коронавирусной инфекции, проблем в цепочках поставок рынки оказались в напряжении еще до спецоперации РФ на Украине.