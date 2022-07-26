В США спрогнозировали усугубление энергетического кризиса зимой

Эксперты предположили, что ситуация может ухудшиться, когда начнет действовать ряд мер, направленных против российский нефти.

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Ближайшей зимой мир ждет усугубление энергетического кризиса, который был вызван западными антироссийскими санкциями. Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Мы (мир - прим. ред.) переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди», - цитирует издание слова декана климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсона Бордоффа.

Как пишет СМИ, в результате пандемии коронавирусной инфекции, проблем в цепочках поставок рынки оказались в напряжении еще до спецоперации РФ на Украине.

По мнению экспертов, сейчас ситуация усугубилась сокращением экспорта газа из России. Это, как утверждается, вынудило Европу обратиться к другим источникам поставок, что значительно повысило цены на мировом рынке.

Издание подчеркивает, что все может стать еще хуже предстоящей зимой, когда начнет действовать ряд ограничительных мер, направленных против российской нефти.

Ранее в издании El Pais заявили, что усугубляющийся энергетический кризис в Европе может привести к расколу Евросоюза. По мнению экспертов, уже начали появляться первые предпосылки. Предложение сократить потребление газа в европейских странах на 15% уже продемонстрировало глубокие разногласия между 27 участниками Европейского союза, как считают авторы статьи.