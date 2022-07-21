МВД РФ: за полгода почти 288 тысяч иностранцев стали гражданами России

Годом ранее за аналогичный период это число было выше на 64 167 человек.

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Министерство внутренних дел России озвучило данные о количестве лиц, которые получили гражданство Российской Федерации за первое полугодие текущего года. Сообщается, что их число составляет почти 288 тысяч человек.

«За январь - июнь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, - 287 503», - приводят «Известия» полученную от ведомства информацию.

Примечательно, что годом ранее это число было выше на 64 167 человек. При этом увеличилось количество зарегистрированных на миграционном учете иностранцев.

В ведомстве сообщили, что за первые шесть месяцев этот показатель вырос на почти три миллиона, чем годом ранее, и составил свыше восьми миллионов человек.

Вместе с тем в МВД озвучили и динамика оформленных разрешений на работу. Так, с января по июнь иностранцы оформили на 30 тысяч больше видов на жительство и почти на 39 тысяч больше разрешений на работу.

Ране президент России Владимир Путин выразил уверение, что Россия будет помогать мирному населению Луганской и Донецкой народных республик. Также президент указал на то, что «нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы для того, чтобы привести все в порядок, но мы сделаем это обязательно».