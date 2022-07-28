«Услышали отчаянный крик»: в Бурятии мужчина с травмой руки спас троих детей, выпавших с балкона

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Житель Северобайкальска с травмой руки спас троих детей, выпрыгнувших из окна горящей квартиры. По словам Тимура Рузметова, он увидел, как на втором этаже жилого дома полыхает квартира, подбежал под окна, начал уговаривать детей спрыгнуть и приготовился их ловить. Как позже выяснилось, два мальчика и одна девочка готовили на кухне, и в какой-то момент у них загорелась сковорода.

«Мы с женой садились завтракать утром, как услышали во дворе отчаянный крик "Помогите!". Раз пять, наверное. Сначала подумали, что это просто играются дети. Выглянули в окно и увидели, что во дворе начали собираться люди. Пришлось быстренько одеться и выбежать. Мы увидели, как на балконе второго этажа стояла девочка, сзади нее был виден дым», - подчеркнул Тимур Рузметов.

По словам мужчины, пока очевидцы вызывали службу МЧС, скорую, им было принято решение спасать детей. Он подошел к окну и начал помогать детям выбираться.

«Одна девочка пролетела у меня между рук, после первой спасенной она была уже потяжелее. Дело в том, что рука у меня сорвана. Девочка упала, но удар был довольно мягким. Мы оказали ей помощь, осмотрели ее на наличие травм. После этого приехали спасатели, спилили дверь в квартиру, а далее потушили пожар. Потом рассказали, что на кухне дети решили что-то приготовить и сковородка задымилась», - подчеркнул Тимур.

Ранее сообщалось, что четырехлетнюю девочку спасли из горящего дома в Тульской области, скинув в окно. На кадрах очевидцев было видно, что из окон здания валит густой дым. Увидев происходящее, прохожие не растерялись и растянули простыню, на нее матери пришлось бросить свою дочку. В результате происшествия никто не пострадал.